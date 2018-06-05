روسيا تكتفي بالتعادل مع تركيا

خيم التعادل -11 على المباراة الودية، التي جمعت المنتخب الروسي الأول لكرة القدم بنظيره التركي يوم الثلاثاء، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.



وتقدم المنتخب الروسي بهدف سجله ألكسندر ساميدوف في الدقيقة 36 وتعادل المنتخب التركي عن طريق يونيس مالي في الدقيقة 60.



ويستعد المنتخب الروسي لخوض غمار منافسات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15يوليو المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات أوروغواي ومصر والسعودية.



ويلعب المنتخب الروسي المباراة الافتتاحية للمونديال يوم 14 من الشهر الجاري أمام نظيره السعودي.



في المقابل فشل المنتخب التركي في التأهل للمونديال ويستعد للمشاركة في دوري أمم أوروبا الذي ينطلق في سبتمبر المقبل.