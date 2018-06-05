فيفا يقدم شكوى ضد موقع بيع تذاكر المونديال

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شكوى جنائية ضد موقع "فياغوغو" الشهير بعد طرحه تذاكر مونديال روسيا 2018 الذي سيقام منتصف الشهر الجاري ويمتد حتى 15 يوليو.



وجرى تقديم الشكوى لدى مكتب المدعي العام في جنيف بسويسرا، وتستند إلى خرق القانون المتعلق بالمنافسة غير المشروعة ، وفقا لما ذكره الفيفا في بيانه اليوم الثلاثاء.



وأشار الفيفا إلى أنه تلقى شكاوى هائلة من أفراد، جمعيات مستهلكين وأخرين بشأن السلوك التجاري المبهم والخادع لفياغوغو.



ويختص موقع "فياغوغو" بعملية إعادة بيع تذاكر الأحداث الرياضية ومباريات كرة القدم والحفلات، ولكن بسعر أعلى كثيرا من السعر بيع الأصلي.



وأكد الفيفا أنه سيتم إلغاء التذاكر التي يتم شراؤها عبر قنوات توزيع غير مصرح بها، بما في ذلك فياغوغو إيه جي، بمجرد التعرف عليها.