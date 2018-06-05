ميلان يمدد عقد مدافعه الدولي رومانولي حتى 2020

أعلن نادي ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء تمديد عقد مدافعه الإيطالي الدولي أليسيو رومانولي حتى 2022.



وسجل رومانولي (23 عاماً) ظهوره الأول في الدوري الإيطالي مع روما في 2012 ثم انتقل إلى ميلان في 2015 مقابل 25 مليون يورو.

ولعب رومانولي على سبيل الإعارة في سامبدوريا في موسم 2014-2015.



وشارك رومانولي في سبع مباريات مع المنتخب الإيطالي وخاض مباراتين وديتين للازوري تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو مانشيني.