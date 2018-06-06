إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل بسبب التهديدات الأمنية

ذكرت تقارير إعلامية في الأرجنتين، يوم الثلاثاء، أن المباراة الودية التي كانت مقررة بين المنتخبين الأرجنتيني والإسرائيلي في القدس يوم السبت المقبل ألغيت.

ووفقا للتقارير الإعلامية فإن هذه الخطوة جاءت في أعقاب تهديدات وتحذيرات أطلقت من مجموعات فلسطينية ضد المنتخب الأرجنتيني وقائده ليونيل ميسي.



وأشارت صحيفة "أولي" الأرجنتينية إلى أن المباراة التي كانت مقررة في القدس، ألغيت بسبب التهديدات الواردة من فلسطين.



وأوضحت الصحيفة أن خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين يفضل خوض المباراة في برشلونة ومن ثم السفر إلى روسيا للمشاركة في المونديال.

واشتكى سامباولي من قبل من العقد الذي وقعه اتحاد الكرة الأرجنتيني مع نظيره الإسرائيلي لخوض مباراة ودية بين البلدين في القدس قبل أيام من المونديال.

وتصاعدت الاحتجاجات ضد الزيارة الأرجنتينية المقررة إلى القدس، وقام بعض المشجعين بتلطيخ قميص المنتخب الأرجنتيني بالدم خلال تدريبات الفريق في برشلونة.

وحمل البعض لافتة بالقرب من الاستاد الذي كان من المقرر أن تقام فيه المباراة الودية في القدس، تحذر ميسي من دخول الأراضي المحتلة وتدعوه إلى احترام حقوق الإنسان.