إيران.. فشلت بالحصول على وديات فسافرت مبكراً إلى روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء أن منتخب إيران بات أول فريق من الفرق المشاركة في كأس العالم يصل روسيا.

ووصلت بعثة المنتخب الإيراني، مساء الثلاثاء، إلى مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، بعدما حاول البحث عن مباريات ودية خلال الفترة الماضية لكن المنتخبات رفضت ملاقاته.

وقال كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الإيراني: وجودنا في روسيا حلم تحول إلى حقيقة للكرة الإيرانية، لقد حققنا هذا الحلم عبر الكثير من العمل الشاق والتضحيات.

وأضاف: المنتخب الإيراني سيقارع أفضل الفرق في العالم وسيكون جزءا من عائلة كأس العالم المذهلة، نريد أن نبقي على هذا الحلم قائما لأطول فترة ممكنة، ونتطلع لتحقيق أفضل مشاركة على الإطلاق في كأس العالم.

وتقيم بعثة الفريق الإيراني في مركز لوكومويف باكوفكا التدريبي في موسكو، قبل مباراته الأولى في المونديال أمام المغرب في 15 يونيو المقبل في سان بطرسبرغ.

وتأهل منتخب إيران لكأس العالم للمرة الخامسة بعد تجربته في 1978 و1998 و2006 و2014.