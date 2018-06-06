الإسباني كازورلا يعود إلى "منزله القديم"

عاد سانتي كازورلا لاعب منتخب إسبانيا إلى فريق فياريال، نادي بدايته، بعدما وقع معه عقدا يوم الثلاثاء بعد انتهاء عقده مع أرسنال الإنجليزي.

ولم يخض سانتي (33 عاما و77 مباراة دولية) أي مباراة مع الفريق الأول لأرسنال منذ تعرضه لاصابة في كاحله خلال مباراة ضد لودغوريتس البلغاري في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2016.

وعانى كازورلا من التهاب في ساقه جراء الإصابة وتخوف الأطباء من انتهاء مسيرته الكروية التي بدأها على الصعيد الاحترافي مع فياريال عام 2003، قبل الانتقال في 2006 إلى ريكرياتيفو هويلفا ثم عاد في 2007 إلى "الغواصات الصفراء" حتى 2011.

ووصل كازورلا إلى أرسنال في عام 2012 حيث ساهم في قيادة النادي اللندني الى لقب الكأس المحلية مرتين، مسجلا ركلة حرة رائعة في نهائي 2014 ضد هال سيتي حين كان فريقه متخلفا بهدفين قبل العودة من بعيد والفوز 3-2.

وخاض كازورلا 241 مباراة مع فياريال وسجل له 34 هدفا خلال الفترتين اللتين أمضاهما معه.