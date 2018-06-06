الحارس الشهير بومبيدو: ميسي أمل الأرجنتين الوحيد

وصف الحارس الأرجنتيني الشهير نيري بومبيدو بطل كأس العالم 1986 مواطنه ليونيل ميسي بأنه اللاعب الوحيد القادر على إنقاذ البلاد في المونديال القادم، بيد أنه استبعد أن يستطيع قائد برشلونة فعل ذلك دون معاونة زملائه.

وقال الحارس الذي اعتزل بعد كأس العالم في المكسيك لـ"د.ب.أ": أي فريق في العالم بحاجة إلى لاعب ينقذه في وقت معين من المباراة أو البطولة، وفي الحالة الأرجنتينية يمكن لميسي أن يكون ذلك اللاعب، لكن على الجميع معاونته، بدون أن يكون هناك فريق في الخلف سيكون الأمر صعبا للغاية، لاعب واحد لا يمكنه أن يفوز بالمونديال.



واسترجع ذكرياته في آخر بطولة عالمية حققتها الأرجنتين، وقال: في الأشهر السابقة على مونديال المكسيك 1986 كانت تعترينا الشكوك بشكل أكبر من تلك التي تعتري اللاعبين الحاليين ولكن ورغم ذلك أصبحنا أبطالا، من المهم أن تكون جاهزا من الناحية البدنية والفنية التي يتمتع بها حاليا نادي برشلونة، خلال هذه الفترة المنتخبات تتغير كثيرا، اللاعبون يكونون معا ويمكنهم العمل ورؤية المدرب لوقت أطول، حتى بدء المعسكر يكون المدربون مجرد أشخاص يختارون اللاعبين ولكن بعد ذلك يتحولون إلى مدربين لأنهم يستطيعون العمل صباحا ومساء، قبل ذلك لا يمكنهم فعل هذا.