المصري عصام الحضري أكبر عمراً من 3 مدربين في كأس العالم

سيكون الحارس المصري عصام الحضري (45 عاماً) أكبر لاعب في بطولة كأس العالم القادمة، فيما سيظهر المكسيكي ماركيز مع منتخب بلاده للمرة الخامسة في المونديال.

ويكبر الحضري جميع اللاعبين، بالإضافة إلى أنه يفوق مدربي السنغال وصربيا وبلجيكا عمراً، بينما يعتبر الأوروغوياني أوسكار تاباريز أكبر مدرب في البطولة بعدما تجاوز السبعين.

أما أصغر لاعب عمرا بالمنافسات فسيكون الأسترالي دانييل أرزاني (19 عاماً و5 أشهر)، وبالنظر لجميع لاعبي البطولة الحالية فإن المعدل العمري يصل إلى تسعة وعشرين عاما، وهو الأكبر في تاريخ المسابقة الممتد منذ 88 عاماً.

أكثر الأندية ظهورا في البطولة سيكون مانشستر سيتي، حيث يمثله 16 لاعبا، يليه ريال مدريد بـ15 وبرشلونة بـ14 لاعبا، لكن الأخير يتميز بأن لاعبيه موزعون على جميع المجموعات الثماني.