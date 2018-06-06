بوتين "الحزين" لا يتوقع الكثير من منتخب روسيا

لا يبني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكثير من التوقعات على منتخب بلاده في كأس العالم، لكنه يتوقع منافسة البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا على اللقب.

وقال بوتين في مقابلة مع "تشينا ميديا جروب" نشرت يوم الأربعاء عبر الموقع الرسمي للكرملين، إن الهدف الأساسي لروسيا هو التنظيم الجيد لكأس العالم، وأن تجعل من البطولة احتفالا حقيقيا لملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم.

وأكد بوتين حضوره المباراة الافتتاحية للمونديال أمام السعودية، وكذلك المباراة النهائية، بجانب مباريات أخرى إذا سمحت أجندة مواعيده.

ولم يحقق الدب الروسي أي انتصار في 2018 وتعادل الثلاثاء مع تركيا 1 -1 في آخر تجربة ودية قبل المونديال، وبالتالي هو ليس من المرشحين للقب.

وقال بوتين بواقعية: بحزن، فريقنا لم يحقق نتائج رائعة مؤخرا، لكننا كل الجماهير وعشاق كرة القدم في روسيا لدينا آمال كبيرة في أن فريقنا سيقدم عرضا جيدا، ويقاتل حتى النهاية.

ورشح بوتين البرازيل والأرجنتين للقب المونديال، وزاد: في النسخ الماضية لكأس العالم لعب الألمان بشكل رائع، كما أن المنتخب الإسباني يمتلك أسلوبه الجميل في كرة القدم.