فيفا: جماهير مونديال روسيا ستشعر بالأمان

أكد هيلموت سبان رئيس شؤون الأمن في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الجماهير ستشعر بالأمان في روسيا خلال كأس العالم وسط عمليات أمنية مشددة خلال البطولة.



وقال سبان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : راض للغاية عن الاستعدادات، التعاون وكل تجهيزات قوات الأمن الروسية واللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم.



ولم يتم الكشف عن أرقام رسمية، ولكن يعتقد أن روسيا انفقت مبالغ أكبر على النواحي الأمنية في المونديال، مقارنة بتكاليف تأمين أولمبياد سوتشي الشتوي 2014 والتي بلغ مليارا و400 مليون يورو.



ووصف سبان مخاطر الشغب الجماهيري، بأنها مماثلة لما كانت عليه في مرسيليا خلال يورو 2016 عندما اشتبكت الجماهير الروسية والإنجليزية.



وأكد أن مخاطر الشغب الجماهيري محدودة لأن الأمور تحت السيطرة ولأن هناك مفاهيم وقائية جيدة جدا.



وستحمل الجماهير "بطاقة هوية مشجع" للمرة الأولى في كأس العالم وسيكون هناك العديد من النطاقات الأمنية حول الملاعب الـ12 المستضيفة للمونديال.

وأكد سبان: التهديدات الارهابية ربما مماثلة ، وربما أقل ، للوضع فرنسا أو إنجلترا أو ألمانيا، اثق في أن السلطات الروسية جاهزة تماما.