هيغوايين يصف قرار الانسحاب من ودية إسرائيل بـ"الصائب"

أكد غونزالو هيغوايين مهاجم يوفنتوس الإيطالي أن قرار عدم اللعب في إسرائيل كان صائباً، وذلك بعدما انسحب الاتحاد الأرجنتيني من الودية التي كانت مقرر لها السبت المقبل في القدس.

وتم الإعلان مساء الثلاثاء عن إلغاء المباراة في أعقاب تهديدات وتحذيرات أطلقت من مجموعات فلسطينية ضد المنتخب الأرجنتيني وقائده ليونيل ميسي.

وقال هيغوايين لصحيفة "كلارين": عدم ذهابنا إلى إسرائيل كان القرار الصائب، وفي النهاية الشيء الصحيح تم، الأمان والمنطق السليم يأتيان في المقام الأول.

وذكر الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه سيتقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ضد نظيره الفلسطيني، وذلك بعد إلغاء المباراة الودية.

وأعلنت السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين أن المباراة التي كانت تأتي ضمن استعدادات الفريق الأرجنتيني لمونديال روسيا 2018، ألغيت إثر قيام جماعات فلسطينية بتوجيه تحذيرات وتهديدات للمنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي.

وجاء إعلان السفارة تأكيدا لما ذكرته تقارير إعلامية في الأرجنتين مساء الثلاثاء حول إلغاء المباراة، وقد ذكرت صحيفة "أولي" أن خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين يفضل خوض المباراة في برشلونة ومن ثم السفر إلى روسيا للمشاركة في المونديال الذي تنطلق منافساته في 14 يونيو الجاري.

وتحدثت السفارة عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" عن "تهديدات واستفزازات" وجهت إلى ميسي، وذكرت أنها "تأسف" للإعلان عن إلغاء المباراة.