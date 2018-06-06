يواخيم لوف.. المدرب الأعلى راتباً في المونديال

يتصدر يواخيم لوف مدرب ألمانيا والحائز على بطولة كأس العالم وكأس القارات، قائمة الرواتب التي يتقاضاها مدربو المنتخبات المشاركة في المونديال والبالغ مجموعها 39 مليون يورو.

يحصل لوف على 3.8 مليون يورو سنوياً، وهو أعلى بمئتي ألف مما كان يتقاضاه عندما حقق لقب المونديال الماضي، فيما يتساوى البرازيلي تيتي والفرنسي ديشان في المركز الثاني بمبلغ 3.4 مليون.

ويحصل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، على 1.5 مليون يورو، وضعته في المركز الحادي عشر، وهو ذات الرقم الذي يتقاضاه خوسيه بيكرمان مدرب كولومبيا.

أما أليو سيسيه مدرب السنغال فيتقاضى 200 ألف يورو سنوياً، ليكون المدرب صاحب الأجر الأقل في البطولة العالمية.