أبيدال مديراً رياضياً لبرشلونة خلفا لفيرنانديز

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الخميس في بيان تعيين مدافعه الدولي الفرنسي السابق إريك أبيدال مديرا رياضيا للنادي الكتالوني.

وفي منصبه الجديد الذي كان يشغله روبيرت فرنانديز منذ عام 2015، سيكون أبيدال، 38 عاما، مكلفا بتعاقدات أحد أفضل الأندية في عالم كرة القدم.

وسيتم تقديم أبيدال رسميا في 18 يونيو الحالي، علما أن الفريق الكتالوني عينه في يونيو 2017 سفيرا له. ويبدو أن فرنانديز دفع ثمن إقصاء الفريق الكتالوني من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على روما الإيطالي.

وبعدما لعب مع فرق موناكو وليل وليون الفرنسية، انتقل أبيدال إلى برشلونة وأمضى معه ستة أعوام خاض معه 193 مباراة وتوج بـ15 لقبا، بينها أربعة في الدوري المحلي واثنان في دوري أبطال أوروبا.

واكتشف أبيدال الذي لعب 67 مباراة دولية ووصل مع بلاده إلى نهائي مونديال 2006، إصابته بورم في الكبد في مارس 2011، وتوقف عن اللعب لبضعة أشهر، إلا أنه عاد وخاض كامل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، 3-1.

وخضع المدافع الفرنسي بعدها بعام لعملية زرع كبد وتعافى من مرضه، إلا أنه ترك برشلونة عام 2013 عائدا إلى فريقه السابق موناكو. وفي صيف 2014 انتقل للدفاع عن ألوان أولمبياكوس اليوناني بعقد يمتد لعامين، إلا أنه اعتزل في ديسمبر من العام ذاته لأسباب شخصية.