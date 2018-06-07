بالاك: عدم استدعاء ساني أمر غير منطقي

قال مايكل بالاك القائد السابق لمنتخب ألمانيا إن قرار المدرب يواخيم لوف باختيار يوليان برانت بدلا من ليروي ساني في التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا التي ستخوض كأس العالم لكرة القدم غير منطقي.

وقدم ساني أفضل موسم له مع مانشستر سيتي وسجل 10 أهداف ليساعد فريقه على إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وحصل على جائزة اتحاد اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب شاب.

لكن لوف قال إن "قرارا صعبا" ينبغي اتخاذه في التفضيل بينه وبين برانت جناح بايرن ليفركوزن.

وقال بالاك لوسائل إعلام بريطانية: ليس عندي تفسير لذلك. بالنسبة لي إنهما ليسا متطابقين، يوجد 23 لاعبا في الفريق وأن تقول إنك تراه فقط في المركز نفسه الذي يلعب فيه يوليان برانت فهذا خيال.

وأضاف: برانت لاعب جيد وموهوب... لكنه لم يلعب في المستوى نفسه الذي يلعب فيه ساني. ساني في ناد أكبر مع لاعبين أفضل. هذا لا يقلل من برانت لكني لا أجد تفسيرا يوضح مقارنة لوف بين الاثنين.

وأوقعت قرعة كأس العالم التي تنطلق في روسيا يوم 14 يونيو المنتخب الألماني حامل اللقب في المجموعة السادسة مع السويد وكوريا الجنوبية والمكسيك.