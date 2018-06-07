رئيس رابطة الـ"بريمير ليغ" يستقيل من منصبه أواخر 2018

سيتخلى ريتشارد سكودامور عن منصبه كرئيس تنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد قرابة عقدين من الزمان.

وصرح سكودامور، 58 عاما، يوم الخميس أنه سيترك منصبه بحلول نهاية العام الجاري: كان شرفا عظيما أن يتم السماح لي بالاستمتاع بهذا الدور لفترة طويلة، كرة القدم لها نكهة خاصة، ولذلك كان من الصعب علي التخلي عن التواجد في هذا المجال الذي أرتبط به للغاية، لكن شغفي لما تعنيه الكرة بالنسبة للكثيرين والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه لن ينقص مطلقا.

وانضم سكودامور لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1999 كمدير تنفيذي للرابطة، حيث ظل يشغل هذا المنصب، إلى أن تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لها عام 2014.

ولعب سكودامور دورا هاما للغاية في الارتقاء بالدوري الانجليزي، ليصبح أكثر مسابقات كرة القدم المحلية ثراء في العالم الآن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي فازت فيه شركة أمازون الأميركية للتجارة الإلكترونية بحقها في بث مباريات الدوري الإنجليزي على شبكة الإنترنت، كجزء من أحدث اتفاقية بث في المسابقة بقيمة 5.14 مليار جنيه إسترليني.

واختتم سكودامور: الدوري الممتاز في وضعية ممتازة والمستقبل يبدو مشرقا، بالطبع مازال هناك الكثير من الأمور بحاجة للتحسن والتحديات مستمرة، لكن هذا ما يجعل الأمر مبهجا للغاية.