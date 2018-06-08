إنجلترا تنهي ودياتها بثنائية في شباك كوستاريكا

اختتم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق بروسيا يوم الخميس القادم، بالفوز 2 - صفر على ضيفه منتخب كوستاريكا في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الخميس.

وكان المنتخب الإنجليزي الطرف الأفضل طوال شوطي المباراة، ودفع مدربه غاريث ساوثغيت بمجموعة كبيرة من عناصره الأساسية في اللقاء، ليطمئن على مدى جاهزيتهم قبل خوض المعترك العالمي الكبير.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 13، عبر قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز كايلور نافاس حارس مرمى كوستاريكا وفريق ريال مدريد الإسباني عن إبعادها، لينتهي الشوط الأول بتقدم انجلترا بهدف نظيف.

وواصل المنتخب الإنجليزي تفوقه في الشوط الثاني، ليضيف داني ويلبك الهدف الثاني في الدقيقة 76 من ضربة رأس رائعة إثر متابعته تمريرة عرضية من اليسار عن طريق زميله ديلي آلي.

بتلك النتيجة، واصل منتخب إنجلترا نتائجه الجيدة قبل المشاركة في المونديال، بعدما انتصاره الثالث في ودياته الأربع التي خاضها استعدادا لكأس العالم، مقابل تعادل وحيد.

ويلعب المنتخب الإنجليزي، الذي يتطلع للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما حصل عليها عندما نظم البطولة على ملاعبه عام 1966، في المجموعة السابعة بالدور الأول للمسابقة، برفقة منتخبات تونس وبنما وبلجيكا.

في المقابل، يلعب منتخب كوستاريكا، الذي يحلم بتكرار إنجازه التاريخي بالتأهل لدور الثمانية في نسخة البطولة الماضية التي جرت بالبرازيل عام 2014، في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا.

ومن المقرر أن يختتم منتخب كوستاريكا استعداداته للمونديال بمواجهة منتخب بلجيكا وديا يوم الاثنين القادم.