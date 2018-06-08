الرباط الصليبي يغيب لانزيني عن كأس العالم

تعرض مانويل لانزيني، لاعب خط وسط المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، لتمزق في الرباط الصليبي بركبته اليمنى، وسيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو الحالي وحتى 15 يوليو المقبل.

ونشر المنتخب الأرجنتيني تغريدة ذكر فيها أن لانزيني (25 عاما)، لاعب ويست هام الإنجليزي، تعرض للإصابة الخطيرة خلال أحد التدريبات في معسكر الفريق بمدينة برشلونة.

وشارك لانزيني أساسيا في آخر مباريات المنتخب الأرجنتيني الودية أمام هايتي، وخلال المباريات التدريبية كان يلعب ضمن الفريق الذي يتوقع أن يبدأ منافسات كأس العالم أمام آيسلندا يوم 16 من الشهر الجاري في موسكو.

ويمكن للمدرب خورخي سامبولي أن يختار لاعبا جديدا بدلا من لانزيني في القائمة حتى قبل 24 ساعة من أول مباراة للمنتخب.

ويتنافس المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة بكأس العالم مع منتخبات كرواتيا ونيجيريا وآيسلندا.

ولم يتبق للمنتخب الأرجنتيني أي مباراة ودية بعد إلغاء مباراته أمام المنتخب الإسرائيلي، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت في القدس بعد تظاهرات وتهديدات من مجموعات فلسطينية.

ومن المقرر أن يصل ليونيل ميسي وزملاؤه إلى روسيا يوم الاثنين المقبل.