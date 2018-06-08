رئيس الاتحاد الفرنسي: زيدان لن يدرب المنتخب

قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم الجمعة، إن زين الدين زيدان لن يتولى تدريب منتخب فرنسا قريبا، وإن ديدييه ديشامب سيظل في منصبه حتى نهاية عقده المستمر حتى 2020.

وزادت التكهنات حول عودة زيدان المحتملة لفرنسا منذ استقالته المفاجئة الشهر الماضي من تدريب ريال مدريد بعد أقل من أسبوع على قيادة الفريق للقبه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

وقال نويل لي غرات، رئيس الاتحاد الفرنسي في مقابلة مع قناة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية "عقد ديدييه ديشامب مستمر حتى 2020.. سيبقى حتى 2020".

ولعب ديشامب بجوار زيدان حين فازت فرنسا بكأس العالم عام 1998 على أرضها.

وقال لي غرات إنه لم يعقد أي محادثات مع زيدان حول توليه قيادة المنتخب الفرنسي الذي يتجه إلى روسيا في الأيام المقبلة على أمل تكرار النجاح الذي حققه قبل 20 عاما.