كاسيميرو يخرج "صفقة يونايتد" مصاباً من تدريبات البرازيل

قالت وسائل إعلام بريطانية إن فريد لاعب وسط البرازيل والمنضم قبل يومين لمانشستر يونايتد الإنجليزي تعرض لإصابة في الكاحل خلال تدريب يوم الخميس وذلك قبل أسبوع على انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" وشبكة سكاي الرياضية عن طبيب الفريق قوله إن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما أصيب "بكدمة في الكاحل" خلال تدريب في شمال لندن.

وقال الطبيب رودريغو لاسمار: من المبكر جدا القطع بشيء بهذا الشأن. سنرى غدا الجمعة ما حدث ثم نقرر ما إذا كنا نحتاج لإجراء أي فحوصات.

وقالت سكاي إن اللاعب أصيب في التحام مع زميله كاسيميرو. وأظهرت لقطات فيديو اللاعب وهو يعرج على قدمه عقب الالتحام.

وأعلن مانشستر يونايتد هذا الأسبوع أنه اتفق على ضم فريد من شاختار دونيتسك الأوكراني في صفقة قالت وسائل إعلام بريطانية إنها تبلغ 52 مليون جنيه إسترليني.

وتقيم البرازيل بطلة العالم 5 مرات معسكرا على ملعب توتنهام هوتسبير استعدادا للنهائيات التي تنطلق يوم 14 يونيو، وتخوض البرازيل مباراة ودية ضد النمسا في فيينا يوم الأحد.