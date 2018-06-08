كرواتيا تستعد للمونديال بفوز على السنغال

حوّل المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام نظيره السنغالي إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تنطلق، الخميس المقبل، في روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وتقدم المنتخب السنغالي بهدف سجله إسماعليا سار في الدقيقة 48، وتعادل إيفان بيريسيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 63 ثم أضاف أندريج كراماريتش الهدف الثاني في الدقيقة 78.

ويلعب المنتخب الكرواتي في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والأرجنتين وأيسلندا، فيما يلعب منتخب السنغال في المجموعة الثامنة مع منتخبات بولندا واليابان وكولومبيا.