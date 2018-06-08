يوفنتوس يضم البرازيلي كوستا 4 مواسم

قال يوفنتوس بطل إيطاليا يوم الخميس، إنه ربط الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا بعقد دائم بعد فترة إعارة ناجحة من بايرن ميونيخ الألماني.

ووقع كوستا عقدا لمدة أربع سنوات مع يوفنتوس بعدما قرر النادي تفعيل بند شراء اللاعب من بايرن ميونيخ مقابل 40 مليون يورو، سيتم دفعها على عامين. وسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 6 أهداف في 47 مباراة رسمية خلال فترة إعارة لمدة عام مع يوفنتوس ليساعده على الفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا. وكوستا واحد من أكثر اللاعبين إبداعا في الدوري الإيطالي وصنع أيضا 14 هدفا.