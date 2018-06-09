الاتحاد الإنجليزي: هدفنا الوصول إلى ربع نهائي المونديال

وضع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هدفا لغاريث ساوثغيت مدرب المنتخب ببلوغ دور الثمانية في كأس العالم في روسيا في "علامة حقيقية على التطور" رغم أن الفريق لم يتفوق في أي مباراة في أدوار خروج المغلوب منذ 12 عاما.

وقال مارتن غلين، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لصحيفة ديلي تليغراف: لن أقوم بتحديد المرحلة التي نريد بلوغها في كأس العالم، لكننا لم نفز في أدوار خروج المغلوب منذ 2006. لذلك بالتأكيد بلوغ دور الستة عشر ثم الفوز في المباراة التالية علامة حقيقية على التطور. لو فزت في واحدة ستفوز بالكثير.

وتشارك إنجلترا ضمن المجموعة السابعة إلى جوار بلجيكا القوية وبنما وتونس. وفشل أبطال العالم في 1966 في تجاوز دور المجموعات في النسخة الأخيرة بالبرازيل عام 2014 عقب الخسارة أمام إيطاليا وأوروغواي، وكذلك خسرت 4-1 أمام ألمانيا في دور الستة عشر في نسخة 2010 في جنوب إفريقيا.

ويرجع آخر انتصار للفريق في مراحل خروج المغلوب بالبطولة إلى 2006 بالفوز على الإكوادور وبلوغ دور الثمانية. وفي حال تأهل إنجلترا عن مجموعتها ستلتقي مع بولندا أو السنغال أو كولومبيا أو اليابان من المجموعة الثامنة في دور الستة عشر. وفي حال الفوز في دور الستة عشر ستلتقي مع البرازيل أو ألمانيا حاملة اللقب في دور الثمانية.

وحققت إنجلترا انتصارات جيدة خلال مرحلة الإعداد لكأس العالم على نيجيريا وكوستاريكا.