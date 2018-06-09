الرباط الصليبي يقصي الكولومبي فابرا من كأس العالم



أعلن المنتخب الكولومبي لكرة القدم خروج فرانك فابرا من قائمة الفريق المشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال التدريبات.



وكان متوقعا أن يشارك فابرا (27 عاماً) في التشكيل الأساسي للمنتخب الكولومبي في مباراه الأولى بالمونديال ، والمقررة أمام نظيره الياباني ، ولكن الإصابة تسببت في استبعاده من قائمة ال23 لاعبا والتي يقودها المدير الفني خوسيه بيكرمان.



وتعرض فابرا لاعب بوكا جونيورز للإصابة يوم الجمعة ، وقد أكدت الفحوص التي خضع لها إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.



ويتنافس المنتخب الكولومبي في المونديال ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات اليابان وبولندا والسنغال.