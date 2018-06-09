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الرباط الصليبي يقصي الكولومبي فابرا من كأس العالم

المصدر: موسكو - د ب أ
فابرا في مباراة سابقة مع منتخب بلاده
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الرباط الصليبي يقصي الكولومبي فابرا من كأس العالم


أعلن المنتخب الكولومبي لكرة القدم خروج فرانك فابرا من قائمة الفريق المشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، إثر تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال التدريبات.

وكان متوقعا أن يشارك فابرا (27 عاماً) في التشكيل الأساسي للمنتخب الكولومبي في مباراه الأولى بالمونديال ، والمقررة أمام نظيره الياباني ، ولكن الإصابة تسببت في استبعاده من قائمة ال23 لاعبا والتي يقودها المدير الفني خوسيه بيكرمان.

وتعرض فابرا لاعب بوكا جونيورز للإصابة يوم الجمعة ، وقد أكدت الفحوص التي خضع لها إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

ويتنافس المنتخب الكولومبي في المونديال ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات اليابان وبولندا والسنغال.

كلمات دالّة

#كولومبيا, #فابرا, #كأس العالم

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