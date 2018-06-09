بولندا وتشيلي يتعادلان ودياً

المصدر: وارسو - د ب أ

خيم التعادل 2-2 على المباراة الودية التي جمعت المنتخب البولندي الأول لكرة القدم بنظيره التشيلي يوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي وبيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 30 و34، فيما سجل هدفي المنتخب التشيلي دييغو فالديز وميكو ألبورنوز في الدقيقتين 38 و56.

ويستعد المنتخب البولندي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق يوم الخميس المقبل بروسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل، فيما فشل المنتخب التشيلي في التأهل للمونديال.

ويلعب المنتخب البولندي مباراة ودية أخيرة أمام ليتوانيا يوم الثلاثاء المقبل قبل خوض مبارياته في المونديال حيث يلعب في المجموعة الثامنة بجوار منتخبات السنغال وكولومبيا واليابان.