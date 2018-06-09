تيتي ينفجر غضباً ويقول: لن أدرب ريال مدريد

نفى تيتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم غاضبا يوم السبت أي اتصال مع ريال مدريد بشأن احتمال تدريب الفريق الإسباني خلفا لزين الدين زيدان الذي استقال نهاية الشهر الماضي وقال إن هذه التقارير كاذبة.

وسأل صحفيون تيتي عن مدى صحة اقترابه من تدريب بطل دوري أبطال أوروبا خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة النمسا وديا يوم الأحد رغم أنه لم يكن واضحا من أين بدأت هذه التكهنات.

ورد تيتي قائلا: هذا أمر ينم عن عدم احترام وكذب. لم أتواصل مع أي شخص. جومار فيلوس، وكيل أعمال تيتي، لم يتصل بأي شخص. أنا في منصب يحلم أي مدرب اخر بالحصول عليه. أقدر ما أنا فيه بشكل كبير ولهذا أنا مستاء.