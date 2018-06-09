سامباولي يستدعي إينزو بيريز بدلاً من المصاب لانزيني

استدعي إينزو بيريز لاعب وسط فريق نادي ريفير بليت للانضمام إلى قائمة المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم المشاركة في كأس العالم بدلا من المصاب مانويل لانزيني.



وذكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم السبت أن بيريز (32 عاماً) سيسافر إلى موسكو من بوينس أيرس للانضمام للفريق. وتعرض لانزيني لإصابة في الرباط الصليبي للركبة يوم الجمعة ليتأكد غيابه عن المونديال.



ويستهل المنتخب الأرجنتيني، الفائز بالمونديال عامي 1978 و1986، مبارياته في المونديال يوم السبت المقبل بمواجهة منتخب أيسلندا، ويلتقي أيضا بالمنتخب الكرواتي والنيجيري ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



وتخطى المدرب خورخي سامبولي اختيار ماورو إيكاردي مهاجم إنتر وهداف الدوري الإيطالي مرة أخرى، رغم أن اللاعب سجل 29 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.