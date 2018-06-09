صربيا تتأهب للمونديال بالفوز على بوليفيا

المصدر: غراتس - د ب أ

اكتسح منتخب صربيا نظيره البوليفي 5 - 1 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما في غراتس النمساوية.

ويدين المنتخب الصربي بالفضل في هذا الفوز لألكسندر ميتروفيتش مهاجم نيوكاسل يونايتد الذي سجل ثلاثة أهداف، هاتريك، في الدقائق الرابعة و23 و68. وتكفل آدم لياييتش لاعب وسط تورينو الإيطالي وبرانسلاف إيفانوفيتش مدافع زينيت سان بطرسبرغ الروسي بالهدفين الآخرين لصربيا في الدقيقتين 19 و42.

وجاء الهدف الوحيد لمنتخب بوليفيا بتوقيع جاسماني كامبوس في الدقيقة 48. وتلعب صربيا ضمن المجموعة الخامسة للمونديال بجانب كوستاريكا وسويسرا والبرازيل.