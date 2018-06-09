فيفا يستبعد الروس من برامج الكشف عن المنشطات



أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه لن يعتمد على أي روسي في برنامج الكشف عن المنشطات خلال كأس العالم وذلك نتيجة برنامج المنشطات الممنهج الذي ضرب البلاد منذ عام 2015.

وأكد الاتحاد الدولي أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية بأن أي روسي لن يكون ضمن برنامج الكشف عن المنشطات، وكل تحاليل العينات ستجرى في مختبرات خارج روسيا حصلت على رخصة من وكالة المنشطات العالمية.

وقال مصدر في الاتحاد الدولي لوكالة فرانس برس: اتخذ فيفا جميع الاجراءات الممكنة لتكون عملية نقل العينات آمنة بشكل كبير. ولأسباب أمنية لا يمكننا إعطاء أي تفاصيل عن هذا الموضوع.

واتبع الاتحاد الدولي بالتالي طريقة حذرة في التعامل مع روسيا، ذلك لانه قبل 4 سنوات كانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي مسرحا لأكبر عملية تلاعب في تاريخ الرياضة مع وجود عينات مزورة في مقر مختبر مكافحة المنشطات ما شكل حرجا كبيرا للجنة الأولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وانفجرت الفضيحة بعدها بعام إلى العلن وطالت جميع الرياضات في روسيا.

وأعلن فيفا في 22 مايو الماضي بأن جميع الفحوصات للكشف عن المنشطات التي خضع لها لاعبو المنتخب الروسي الذين سيخوضون نهائيات كأس العالم على أرضهم جاءت سلبية على الرغم من القيام بتحقيق دقيق في هذا المجال.

وكانت الوكالة العالمية للمنشطات قد سحبت ترخيص الوكالة الروسية للكشف عن المنشطات لأنها لم تكن مطابقة للقوانين العالمية فاستبعدت لفترة وبعد أن قامت الوكالة الروسية بتغيير طواقهما وطريقة حوكمتها، سمح لها بممارسة عملها بشكل طبيعي لكن بإشراف عالمي من دون أن تستعيد رخصتها من بين الوكالات المعتمدة عالميا.

وقال فيفا في رد على سؤال لوكالة فرانس برس بأن جميع اللاعبين المشاركين في مونديال روسيا سيخضعون لفحوصات عن المنشطات خارج المنافسات وخلالها. ومعظم اللاعبين سيخضعون لفحوصات مخبرية مرة على الأقل.



ويمكن للفيفا خلال مونديال روسيا اللجوء إلى جوازات السفر البيولوجية للاعبين التي يمكن من خلالها كشف بعض المعلومات المشبوهة التي تتعلق ببحوث الدم والكيمياء الحيوية ويقول الاتحاد الدولي في هذا الصدد أن كمية المعلومات المتاحة يمكن أن تكون مختلفة لكل لاعب بحسب الدولة التي يدافع عن ألوانها.

أما في ما يتعلق بإمكانية لجوء أحد اللاعبين إلى تناول مواد محظورة لأسباب طبية فيجيب الفيفا بأنه لم يسمح بذلك لأحد حتى الآن في ما يتعلق بمونديال روسيا مشيرا إلى أنه قام بذلك 7 مرات خلال مونديال البرازيل.

يذكر أن اكتشاف آخر حالة منشطات إيجابية يعود إلى نهائيات كأس العالم 1994 وتتعلق بالنجم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي تناول مادة إيفيدرين المحظورة.