ليون يعلن فشل مفاوضات انتقال فقير إلى ليفربول

أعلن ليون السبت أن لاعب وسطه والمنتخب الفرنسي لكرة القدم نبيل فقير باق مع ناديه لأن المفاوضات حول انتقاله لم تفض الى نتيجة، مشيرا إلى أنه قرر وضع حد للمفاوضات مع ليفربول دون استبعاد التوصل إلى اتفاق مع أندية أخرى.

وأوضح النادي في بيان: نبيل فقير باق مع ليون إلا في حال وجود عروض أخرى. وواصل: المفاوضات ثلاثية الأطراف مع ليفربول ونبيل فقير من أجل انتقال قائد ليون الى النادي الإنجليزي لم تفض إلى نتيجة، وقرر نادي ليون وضع حد لها هذا المساء .

ويأت إعلان وقف المفاوضات بعد قليل من تأكيد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت أن مهاجم ليون والمنتخب نبيل فقير اجرى زيارة طبية وهو في الطريق للانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال لوغريت في تصريح لوكالة فرانس برس وإذاعة فرنسا قبل ساعات من المباراة الاستعدادية الـخيرة لفرنسا ضد الولايات المتحدة في ليون: هناك مفاوضات، وقد يطول الوقت. كانت هناك زيارة طبية وهي قيد التحليل الآن.

وأضاف : هذا الأمر ينطبق على جميع اللاعبين الكبار. في كل مرة يكون لاعب في السوق، هناك سعر. الشاري يحاول أن يخفض هذا السعر، والبائع يحاول أن يرفعه. وهذا يستغرق وقتا.