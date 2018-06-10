منتخب البرازيل يختتم ودياته بثلاثية في شباك النمسا

أكد منتخب البرازيل جاهزيته التامة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا واستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 16 عاما، بعدما حقق انتصاره الودي الرابع على التوالي، عقب فوزه السهل 3 - صفر على مضيفه منتخب النمسا يوم الأحد بالعاصمة النمساوية فيينا في ختام استعداداته للمونديال.

وفرض منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، سيطرته المطلقة على المباراة، وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف لولا استعراض لاعبيه في أكثر من فرصة، في ظل استسلام واضح للهزيمة من المنتخب النمساوي، الذي أخفق في التأهل للمونديال الروسي.

وافتتح غابرييل جيسوس التسجيل للبرازيل في الدقيقة 36، قبل أن يحرز نيمار، الذي شارك في القائمة الأساسية للمباراة، الهدف الثاني، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي منذ تعافيه من الإصابة في كاحل القدم، عقب تسجيله هدفا خلال فوز المنتخب الملقب بـ"راقصو السامبا" 2-صفر على كرواتيا الأسبوع الماضي. وأضاف فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني الهدف الثالث للبرازيل في الدقيقة 69.

وبذلك، أثبت منتخب البرازيل استعداده التام لكأس العالم، بعد فوزه في جميع مبارياته الأربع التي خاضها استعدادا للبطولة، والتي شهدت تسجيله 9 أهداف، فيما ظل محافظا على نظافة شباكه في كل اللقاءات.

وأوقف منتخب البرازيل سلسلة انتصارات المنتخب النمساوي، التي استمرت على مدار مبارياته الودية الأربع الأخيرة، التي كان آخرها انتصاره التاريخي 2 - 1 على منتخب ألمانيا، بطل العالم.

ويذكر أن منتخب البرازيل يلعب في المجموعة الخامسة بالدور الأول للمونديال، برفقة منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.