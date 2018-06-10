السويد وبيرو يتعادلان ودياً

خيم التعادل السلبي على المباراة الودية التي جمعت المنتخب السويدي الأول لكرة القدم بنظيره منتخب بيرو يوم السبت في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق يوم الخميس المقبل بروسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين واكتفيا بالتعادل السلبي.

ويلعب المنتخب السويدي في المجموعة السادسة مع منتخبات كوريا الجنوبية وألمانيا والمكسيك، حيث يستهل مبارياته أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم 18 يونيو المقبلK فيما يلعب منتخب بيرو في المجموعة الثالثة مع منتخبات الدانمارك وفرنسا وأستراليا، حيث يبدأ مبارياته يوم السبت المقبل أمام الدنمارك.