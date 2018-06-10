ديشان: بوغبا سيشارك أساسياً أمام أستراليا

قال ديدييه ديشان مدرب فرنسا إنه من المتوقع أن يتعافى المهاجم أوليفييه جيرو لمواجهة أستراليا في بداية مشوار المنتخبين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعدما غادر الملعب والدماء تغطي جبهته خلال التعادل 1-1 مع أمريكا وديا يوم السبت.



وأضاف ديشان أن بول بوغبا لاعب الوسط، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب تواضع مستواه في المباريات الودية، من المرجح جدا أن يلعب في التشكيلة الأساسية أمام أستراليا يوم السبت المقبل.



وستلعب فرنسا أيضا مع بيرو والدنمرك ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم التي تنطلق يوم الخميس المقبل في روسيا.



وأبلغ ديشان محطة (تي.إف.1) يوم الأحد أن جيرو يعاني من جرح بطول ستة سنتيمترات لكن من المرجح أن يكون جاهزا لمواجهة أستراليا.

