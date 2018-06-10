شتوتغارت يمدد تعاقده مع المدرب كوركوت عامين

أعلن نادي شتوتغارت، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يوم الأحد تمديد تعاقده مع المدرب تايفون كوركوت حتى عام 2020.



تولى كوركوت (44 عاماً) تدريب شتوتغارت في يناير الماضي، ليقود الفريق نحو الابتعاد عن الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وينهي الموسم المنصرم في المركز السابع بجدول الترتيب.



وأشار ميكائيل ريشيكه المدير الرياضي لشتوتغارت إلى أن النجاح الذي حققه كوركوت في الشهور الأخيرة مع الفريق كان استثنائيا، بعدما قاده للفوز في تسع مباريات ولم يخسر سوى مرة واحدة في 14 مباراة خاضها مع الفريق منذ توليه المسئولية.