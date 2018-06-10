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قبل المونديال.. فرنسا تتعادل بصعوبة مع أميركا

المصدر: ليون - د ب أ
مبابي محتفلاً بهدف التعادل
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خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على المباراة الودية الدولية التي جمعت المنتخب الفرنسي بضيفه الأميركي يوم السبت في ليون.

وتقدم جوليان غرين لاعب وسط شتوتغارت الألماني بهدف للمنتخب الأميركي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول مستغلا خطأ فادح من المدافع الفرنسي غابرييل سيديبي.

وأدرك كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان التعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة 79 بعدما تلقى تمريرة رائعة أمام المرمى من بنجامين ميندي.

وفشل المنتخب الأميركي في التأهل إلى كأس العالم في الوقت الذي يلعب فيه منتخب فرنسا ضمن المجموعة الثالثة لمونديال روسيا بجانب أستراليا وبيرو والدنمارك.

كلمات دالّة

#منتخب أميركا, #منتخب فرنسا, #مونديال روسيا

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