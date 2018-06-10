لاعب أستراليا: منتخبنا تغير كثيراً بعد التصفيات

حصلت أستراليا على دفعة كبيرة من الثقة من مباراتها الودية الأخيرة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا بعدما فازت على المجر وديا.



وبعد الفوز 4-0على جمهورية التشيك الأسبوع الماضي خرجت أستراليا بالانتصار 2-1 على المجر في بودابست أمس السبت بعد أداء جعل المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك يشعر بالرضا.



لكن جاكسون إيرفين لاعب أستراليا يعتقد أن هذه المباراة كانت يمكن أن تخرج بنتيجة أخرى في أوقات سابقة. وقال للصحفيين : أعتقد أن هذه المباراة ربما لم نكن سنحقق الفوز فيها في مرات سابقة وأعتقد أن هذا يوضح التغيير الذي حدث.



وأضاف: لدينا دائما عقلية جيدة جدا في تجنب خسارة المباريات لكن ربما أحيانا تعادلنا في مباريات، خاصة في مشوار التصفيات، لم نكن نلعب فيها بشكل جيد ولم يكن بوسعنا انتزاع مثل هذا الانتصار.



وواصل: هذا يظهر الخبرة التي اكتسبناها كفريق وأعتقد أنها زادت. أصبحنا نبحث عن حلول لتحقيق الفوز عندما لا تسير الأمور بسلاسة وهذا مثال نموذجي على ذلك.



وتتمثل أكبر مكاسب أستراليا في دانييل أرزاني البالغ عمره 19 عاما والذي سجل هدفا بعد 67 ثانية من المشاركة كبديل بالدقيقة 73.



ورغم أن أرزاني استفاد من خطأ الحارس في تسجيل الهدف فإنه ترك بصمة بعد مشاركته وقال "قبل التوجه إلى بطولة كبيرة يكون من المهم تحقيق الانتصارات للحصول على الثقة، وأعتقد أن هذا ما نفعله الآن ونفعله بشكل رائع جدا. هذا مهم جدا خاصة عند اللعب أمام منتخبات كبيرة. أشعر بحماس كبير ولا أستطيع الانتظار.



وستلعب أستراليا مع فرنسا في كازان يوم السبت المقبل في بداية مشوارها بكأس العالم قبل أن تواجه الدنمارك في الجولة الثانية ثم تختتم منافسات المجموعة الثالثة أمام بيرو.