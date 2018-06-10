مدرب بلجيكا: تونس قد تفجر مفاجأة في كأس العالم

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا إن هزيمة تونس الصعبة أمام بلاده إسبانيا يوم السبت أثبتت أن المنتخب الأفريقي ربما يحقق مفاجأة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا.



وتدخل بلجيكا صاحبة المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي المجموعة السابعة وهي المرشحة للصدارة وستلعب ضد تونس وإنجلترا وبنما.



وأبلغ مارتينيز الصحفيين أن المباراة الودية الأخيرة استعدادا لكأس العالم ضد كوستاريكا يوم الاثنين ستكون اختبارا جيدا لقدرة بلجيكا على التعامل مع بنما المغمورة في أولى مبارياتها في البطولة الأسبوع المقبل قبل مواجهة انجلترا في كالينينغراد يوم 28 يونيو الجاري.



ومثل تونس "القوية فنيا بشدة" فإن المنتخب القادم من أميركا الوسطى ربما يهدد بلجيكا المليئة باللاعبين الموهوبين الذين يلعبون في البطولات الاوروبية الكبيرة.



وأجاب مارتينيز عند سؤاله عن هزيمة تونس 1-0 وديا أمام إسبانيا: بالنسبة لي فان تونس كانت تستحق الفوز... مثل هذا تأكيد على أن تونس ربما تكون واحدة من مفاجآت كأس العالم.



وستمنح المباراة ضد كوستاريكا، التي تأهلت إلى النهائيات في روسيا وشكلت المفاجأة في البرازيل قبل أربع سنوات عندما بلغت دور الثمانية، يوم الاثنين في بروكسل بلجيكا فرصة اختبار مرونتها الجماعية أمام بنما التي ليس لديها ما تخسره في مشاركتها الأولى على الإطلاق في كأس العالم.



وقال مارتينيز : ربما ستحصل بنما على الإلهام مما فعلته كوستاريكا في 2014 في البرازيل، ولا يعكس أداء منتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي أي قدر من الخوف".



وتابع: اللاعبون يثقون في بعضهم البعض على أرض الملعب... لو لم نكن فريقا جماعيا في اللحظات الصعبة خلال المباراة ستعاقبنا هذه الفرق.