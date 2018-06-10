نصف الألمان يعتبرون إقامة المونديال في روسيا "خطأ"

كشف استطلاع حديث أن نحو نصف الألمان تقريبا يعتبرون أنه من الخطأ أن يتم إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا في ظل وضع حقوق الإنسان هناك والإجراءات السياسية لها.



وتبنى 43 بالمئة من الألمان هذا الرأي في استطلاع أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فيما رأى 31 بالمئة فقط أن منح بطولة كأس العالم لكرة القدم لروسيا أمر صائب، وأحجم 27 بالمئة عن الإدلاء بآرائهم.



وانقسم الألمان في السؤال عمّا إذا كان يتعين على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السفر لحضور فعاليات البطولة في ظل الاضطرابات مع روسيا أم لا، حيث قال 42 بالمئة إنهم يؤيدون ذلك، فيما عارضه 42 بالمئة أيضا، وأحجم الـ 16 بالمئة المتبقون عن قول رأيهم.



وبالنسبة لزيارة محتملة من جانب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لروسيا خلال البطولة، فقد أيدها 43 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع، وعارضها 39 بالمئة.



وفي المقابل أعرب 39 بالمئة من الألمان عن أمنيتهم في أن يحضر وزير الداخلية وشؤون الرياضة هورست زيهوفر بطولة كأس العالم في روسيا، فيما أوضح 43 بالمئة أنها ليست فكرة جيدة.



وكان مسؤولون حكوميون من بريطانيا وأيسلندا أعلنوا بعد هجوم التسمم بالغاز على العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال عزمهم مقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم التي سوف تستمر من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو القادم.



ولم تصرح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حتى الآن بشكل صريح عن خططها للسفر في فصل الصيف. وتعد المستشارة مشجعة ومعجبة بمنتخب ألمانيا لكرة القدم، وكانت قد سافرت خلال البطولتين السابقتين إلى جنوب أفريقيا في 2010 وإلى البرازيل في عام 2014.



وكذلك زيهوفر ليس لديه أية خطط سفر حتى الآن، ولكنه يفضل أن يحضر البطولة في روسيا، فكان متحدث باسم الوزارة قد صرح يوم الجمعة

الماضي: إذا سمح جدول مواعيد الوزير، فإنه سيرغب بالتأكيد في السفر لحضور مباراة. ولكن ذلك ليس متوافرا بشكل ملموس حتى الآن.



تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 4 و6 يونيو الجاري وشمل 2055 شخصا.