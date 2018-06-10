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هدف أسباس المتأخر ينهي الصمود التونسي أمام الإسبان

المصدر: كراسنودار - د ب أ
أسباس بعد تسجيله الهدف القاتل
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انتزع المنتخب الإسباني فوزا صعبا من نظيره التونسي 1 - صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت في إطار استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق يوم الخميس في روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

ويدين المنتخب الإسباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه إياغو أسباس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84، بعدما أكمل محاولة زميله دييغو كوستا أمام مرمى أيمن المثلوثي.

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ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة السابعة مع منتخبات إنجلترا وبلجيكا، حيث يستهل مبارياته يوم 18 يونيو الجاري أمام المنتخب الإنجليزي.

فيما يلعب المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية أمام منتخبات البرتغال وإيران والمغرب، ويبدأ مبارياته أمام المنتخب البرتغالي يوم الجمعة المقبل

كلمات دالّة

#أسباس, #إسبانيا

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