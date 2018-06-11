الفرنسي فييرا يترك نيويورك ويتولى تدريب نيس

ترك باتريك فييرا نجم أرسنال ويوفنتوس السابق تدريب نيويورك سيتي وانتقل إلى نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين.

وكان فييرا ( 41 عاماً ) لاعب أرسنال ومنتخب فرنسا السابق تولى تدريب النادي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين في 2016 وسيحل الآن بدلا من لوسيان فافر في نيس بعدما انتقل المدرب السويسري لتدريب بروسيا دورتموند الشهر الماضي.



وأبلغ فييرا موقع نادي نيويورك سيتي على الإنترنت : الرحيل عن نيويورك كان قرارا صعبا للغاية بالنسبة لي ولأسرتي واتخذته بعد تفكير طويل.



واعتزل فييرا في مانشستر سيتي في 2011 وبدأ مسيرته التدريبية مع فريق الشباب في نيويورك قبل أن ينضم إلى نيويورك سيتي ليقوده للصعود إلى الأدوار الاقصائية بشكل متكرر. ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في القسم الشرقي.



وقال جان بيير ريفير رئيس نيس لموقع النادي : نيس كان يبحث عن مدرب لديه القدرة على مواصلة تقديم كرة قدم جميلة ومساعدة اللاعبين الشبان على التطور وأيضا يملك غريزة حب الانتصار. هذا المدرب هو باتريك فييرا.



وخاض النجم الفرنسي 107 مباريات مع منتخب بلاده وكان ضمن الفريق الفائز بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000.