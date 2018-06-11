رئيس بايرن بحزم: ليفاندوفيسكي ليس للبيع

أكد أولي هوينس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي سيظل مرتبطا بناديه خلال الموسم المقبل حتى مع وجود عروض مالية مغرية تصل إلى النادي مقابل الحصول على خدماته.

وقال هوينس: روبرت ليس للبيع وسيلعب الموسم المقبل معنا، لقد قيل كل شيء حول هذا الموضوع.



ووصف هوينس المعلومات التي تناولتها صحيفة "بيلد شبورت" بـ "البلهاء" بعدماأشارت إلى أن بايرن ميونخ سيكون مستعدا للتفاوض حول رحيل هدافه البولندي في حال عرض عليه أحد الأندية 200 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.



وكان ليفاندوفيسكي قد أخبر بايرن ميونخ عن طريق وكيل أعماله في أواخر مايو الماضي بأنه يرغب في الرحيل الفوري عن النادي البافاري رغم أن تعاقده يمتد حتى 2021.