رودريغو مورينو: نتائج إسبانيا الودية تثير القلق

اعترف اللاعب الإسباني رودريغو مورينو بأن المباريات الودية الأخيرة لمنتخب بلاده كانت بمثابة جرس إنذار له، مؤكدا أن فريقه يمتلك الأسلحة اللازمة لمواجهة أي منافس.



وقال لاعب نادي فالنسيا الإسباني خلال مؤتمر صحفي عقده داخل معسكر منتخب إسبانيا في مدينة كراسنودار الروسية استعدادا لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا: خروج المباراتين الأخيرين بشكل غير متوقع كان بمثابة جرس إنذار لنا، سنبذل أقصى ما لدينا لتقديم شيء مهم في المونديال.



وتحدث مورينو عن المباراة الأولى لإسبانيا في المونديال أمام البرتغال، حيث قال: البرتغال تمتلك نجما كبيرا وهو كريستيانو رونالدو، إنه أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي وعبر التاريخ، ولكن المنتخب البرتغالي أكثر من مجرد لاعب واحد، إنه المونديال، هنا يوجد أفضل المستويات.



ووصل المنتخب الإسباني إلى روسيا للمشاركة في المونديال وهو تحيط به الشكوك بعد تعادله 1 - 1 مع سويسرا ثم فوزه بصعوبة بالغة على تونس 1 - صفر، وهما المباراتان اللتان واجه فيهما الفريق صعوبات في تسجيل الأهداف والإفلات من الضغط الذي مارسه عليه الخصم.



واستطرد مورينو قائلا: من الصعب حرمان المنتخب الإسباني من الاستحواذ على الكرة، ولكن بالنسبة لنا تتعقد الأمور أيضا عندما يلجأ المنافسون للدفاع، البرتغال تتمتع أيضا بقدرات عالية وأعتقد أنهم أيضا سيسعون للاستحواذ على الكرة.

وتستهل إسبانيا مشوارها في المونديال يوم الجمعة المقبل بمواجهة من العيار الثقيل أمام البرتغال، بطلة أوروبا.