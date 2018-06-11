صلاح يتدرب للمرة الأولى منذ تدخل راموس

خاض محمد صلاح أول حصة تدريبية مع منتخب مصر يوم الاثنين في غروزني منذ تعرضه لإصابة بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أجرى تدريبات بمفرده استعدادا لمواجهة أوروغواي الأولى في كأس العالم لكرة القدم في روسيا يوم الجمعة المقبل.

ونشر الاتحاد المصري للعبة عبر صفحته على فيسبوك فيديو لهداف ليفربول وأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز وهو يتدرب على تحريك الذراعين والكتفين في ملعب أخمات أرينا تحت إشراف الجهاز الطبي. وتدرب منتخب مصر في نفس الاستاد وسط أجواء ممطرة لليوم الثاني على التوالي بعد وصوله لروسيا لخوض النهائيات بعد غياب 28 عاما.

ويأمل صلاح في اللحاق بمباراة أوروغواي في يوم احتفاله بعيد ميلاده 26 وقال للصحافيين يوم الأحد في الشيشان "أستعد بشكل جيد والأمور تسير على ما يرام وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة". وأصيب صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في الكتف خلال خسارة ليفربول 3-1 أمام ريال مدريد الشهر الماضي بعد التحام مع المدافع سيرخيو راموس وغادر الملعب وهو يبكي. وأقر بأنه كان يخشى الغياب عن كأس العالم لكن تحسنت حالته رغم استمرار الشكوك حول لحاقه بالمباراة الأولى بكأس العالم.

وتنافس مصر في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الضيافة والسعودية وأوروغواي بالمجموعة الأولى.