كارفخال يغيب عن مباراة إسبانيا والبرتغال

غاب الظهير الإسباني داني كارفاخال عن تدريبات منتخب بلاده يوم الاثنين بمدينة كراسنودار الروسية إثر معانته من إصابة عضلية ليتقرر غيابه عن المباراة الأولى لإسبانيا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا أمام البرتغال والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.



وتعرض كارفاخال للإصابة في 26 مايو الماضي خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين ريال مدريد وليفربول، وانتهت بفوز ناديه 3 1.



وغادر اللاعب الإسباني ملعب اللقاء في الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن، ولكن بعد ذلك كشفت الفحوصات أن الإصابة أقل خطورة مما كان متوقعا، ليقرر جولين لوبيتيجي، المدير الفني لإسبانيا، الإبقاء على اللاعب ضمن القائمة النهائية لفريقه المشارك في المونديال.



وانخرط كارفاخال في أداء تدريبات خاصة بعيدا عن التدريبات الجماعية للمنتخب الإسباني، حيث من المتوقع أن يغيب عن مباراة البرتغال، ولكنه على الأرجح سيكون في حالة جيدة قبل مباراة إيران في 20 يونيو الجاري، ثاني مباريات إسبانيا في دور المجموعات.



وسيكون ألفارو أدريوزولا، لاعب ريال سوسيداد الإسباني، الخيار الأول للوبيتيجي، للدفع به في مباراة البرتغال على حساب كارفاخال، فيما سيكون ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، الخيار الثاني للمدرب الإسباني إذا ما أراد الاستعانة بخدمات لاعب صاحب نزعة دفاعية.