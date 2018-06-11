لاعب البرتغال يفاجئ الجماهير: هدفنا عبور الدور الأول

حدد اللاعب البرتغالي، مانويل فيرنانديز، أهدافا متواضعة لمنتخب بلاده خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، رغم فوز هذا الفريق بلقب بطل أوروبا قبل عامين.

وقال لاعب وسط منتخب البرتغال في مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين في معسكر الفريق بمدينة رامنسكوي الروسية: الهدف الرئيسي هو عبور دور المجموعات.



وأشاد لاعب لوكوموتيف موسكو الروسي بالمنتخب الإسباني، أحد منتخبات المجموعة الثانية التي تلعب بها البرتغال، ووصفه بالمنتخب "الصعب".



وفي مبارياتها الودية الأخيرة، تعادلت البرتغال 2 - 2 مع تونس وتعادلت صفر - صفر مع بلجيكا، وفازت 3 - صفر على الجزائر.



وشارك نجم الفريق كريستيانو رونالدو في مباراة الجزائر فقط بعد انضمامه متأخرا لمعسكر المنتخب البرتغالي بعدما فاز بنهائي بطولة دوري أبطال اوروبا مع ريال مدريد الإسباني.