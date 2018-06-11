واتفورد يضم الجناح الإسباني ديلوفيو من برشلونة

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أنه ضم جيرارد ديلوفيو من برشلونة الإسباني بعقد نهائي وذلك بعد أن قضى اللاعب النصف الثاني من الموسم المنقضي ضمن صفوف واتفورد على سبيل الإعارة.



ووقع ديلوفيو ( 24 عاماً) عقدا مع واتفورد لمدة خمسة أعوام ، وصرح سكوت دوكسبيري رئيس نادي واتفورد قائلا "سعداء للغاية بعودة جيرارد ديلوفيو إلى فيكاراج رود، طموحنا لتحقيق النجاح والتطور في الدوري الممتاز لا يزال كبيرا.

وبعد انضمامه إلى واتفورد بعقد إعارة في يناير ، شارك ديلوفيو في سبع مباريات وسجل هدفا وحيدا كان في المباراة التي انتهت بالفوز على تشيلسي 4 - 1 .



وشارك ديلوفيو في أربع مباريات كاملة ضمن صفوف المنتخب الإسباني ، لكنه لم يكن ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم 2018 التي تنطلق بروسيا يوم الخميس المقبل.