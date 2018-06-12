الإسباني كوكي: البرتغال لا تعتمد على "الدون" فقط

رفض كوكي لاعب وسط منتخب إسبانيا التكهنات التي تتوقع نتيجة لقاء فريقه أمام البرتغالي في أول مبارياته ببطولة بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، مشيرا إلى أن أفضل نتيجة يحققها منتخب الماتادور في مستهل مشواره بالمونديال هي الفوز.



وقال كوكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر معسكر المنتخب الإسباني في مدينة كراسنودار الروسية: الفوز هو ما ترغب في تحقيقه ولا يمكن أبدأ أن تخوض المباراة من أجل التعادل.



وأكد كوكي أن جميع لاعبي المنتخب الإسباني مشتاقون إلى انطلاق المونديال، وأضاف: منذ أن بدأنا معسكرنا في مدريد ونحن نرى أن وقتا طويلا يفصلنا عن البداية، لدينا رغبة كبيرة في أن يأتي هذا اليوم، نتحلى بتركيز كبير، بنسبة مئة بالمئة، وأي لاعب سيشارك سيكون جاهزا.



وحذر اللاعب الدولي الإسباني من خطورة المنتخب البرتغالي، الذي يراه لا يعتمد فقط على كريستيانو رونالدو.



واستطرد قائلا: نتدرب ونحن ننظر إلى أنفسنا فقط، ندعم نقاط القوة فينا ونعمل على تصحيح الأخطاء، لا ننظر بشكل فردي لكريستيانو ولكن إلى الفريق ككل، كريستيانو يفوز بالمباريات ولكن بجواره هناك لاعبون أخرون.



ويستعد نجم أتلتيكو مدريد الإسباني لخوض المونديال الثاني في مسيرته، وذلك بعد خيبة الأمل التي أصيب بها جراء خروج إسبانيا من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014، حيث يأمل في تحقيق نتائج أفضل في المونديال الروسي.



وأكمل كوكي قائلا: مونديال البرازيل كان الأول لي ولم يكن جيدا على الإطلاق، كان عصيبا، كل مباراة لها أهميتها الكبيرة ، أنا جاهز لأي شيء يقرره المدرب، إذا لعبت فسأبذل كل ما لدي وإذا لم ألعب سأساند زملائي.