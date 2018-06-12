السويدي ليونبيرغ يعود إلى أرسنال مدرباَ

أعلن أرسنال يوم الثلاثاء إن لاعبه السابق فريدريك ليونبيرغ عاد للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كمدرب لفريق تحت 23 عاما.



وكان اللاعب السويدي السابق ( 41 عاماً ) لذي تولى تدريب فريق تحت 15 عاما في أرسنال في موسم 2016-2017، ضمن تشكيلة الفريق اللندني التي نالت اخر ألقاب النادي في الدوري الممتاز في 2003-2004



وقال بير مرتساكر مدير أكاديمية أرسنال لموقع النادي على الإنترنت: فريدي يعرف قيم النادي ومدى أهمية اعطاء الفرصة للاعبين الصغار للتطور، وكلنا نعرف أنه يحب النادي ونتطلع إلى أن يطور مسيرته معنا.



ولعب ليونبيرغ لأرسنال في الفترة من 1998-2007 وشارك في 216 مباراة مسجلا 46 هدفاوفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2001-2002.

ودافع ليونغبرع كذلك عن ألوان أندية ويست هام الإنجليزي وسياتل ساوندرز وشيكاغو فاير الأميركيين وسلتيك الاسكتلندي، قبل أن ينضم في عام 2017 الى فريق فولفسبورغ كمساعد لأندريس يونكر المدير السابق لاكاديمية أرسنال لكرة القدم.

غير أن مغامرة ليونبيرغ في البوندسليغا لم تستمر طويلا اذ تزامن رحيله مع إقالة يونكر بعد 7 اشهر فقط من تسلمه مهمته الجديدة.