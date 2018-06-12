بايرن يواجه قطبي مانشستر ويوفنتوس استعدادا لـ"السوبر"

يخوض نادي بايرن ميونيخ الألماني مباراة تجريبية من العيار الثقيل أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، استعدادا للموسم الجديد.

ويواجه النادي البافاري بقيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش، نظيره الإنجليزي الفائز بـ20 بطولة، في الخامس من أغسطس، في استاد "أليانز أرينا" لتكون هذه المباراة التجريبية أمام البطل الإنجليزي، هي الأولى من نوعها على ملعب البطل الألماني صاحب الأرقام القياسية من البطولات.

وكان نادي "تي إس في" ميونخ 1860 قرر ترك ملعب أليانز أرينا وحول ملكيته إلى نادي بايرن ميونيخ.

وفي أعقاب المباراة التجريبية بأسبوع، سيخوض بايرن، بطل الدوري الألماني، مباراة بطولة كأس السوبر في ألمانيا، أمام فريق إينتراخت فرانكفورت بطل الكأس.

وسيبدأ الفريق البافاري الاستعدادات للموسم الجديد في الثاني من يوليو المقبل، وسيسافر الفريق في الفترة بين 23 إلى 30 يوليو إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين أمام يوفنتوس، في الخامس والعشرين من يوليو، ومانشستر سيتي، في الثامن والعشرين من نفس الشهر.

وسيبدأ موسم الدوري الألماني الجديد "بوندسليغا" في الرابع والعشرين من أغسطس المقبل، وسيسبقه بأسبوع إقامة أول مباراة في بطولة الكأس.