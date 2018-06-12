بلجيكا تدك شباك كوستاريكا برباعية

المصدر: بروكسل - د ب أ

اكتسح المنتخب البلجيكي ضيفه الكوستاريكي 4 - 1، يوم الاثنين، في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما في بروكسل.

ويدين منتخب بلجيكا بالفضل في هذا الفوز لروميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و50.

وتقدم منتخب كوستاريكا بهدف في الدقيقة 24 عن طريق براين رويز مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ولكن درايس ميرتنز نجم نابولي الإيطالي أدرك التعادل لبلجيكا في الدقيقة 30. وسجل لوكاكو الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض قبل أن يختتم ميشي باتشواي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني التسجيل في الدقيقة 64.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لمونديال روسيا حيث تلعب بلجيكا ضمن المجموعة السابعة بجانب إنجلترا وتونس وبنما فيما تلعب كوستاريكا في المجموعة الخامسة بجوار البرازيل وصربيا وسويسرا.ب