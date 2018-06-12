رسمياً.. حارس برشلونة يتولى تدريب ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا 3 مرات متتالية تعيين جولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بعقد يمتد 3 مواسم، لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق السابق الذي استقال من منصبه مطلع الشهر الجاري.

واستلم حارس برشلونة وريال مدريد السابق تدريب إسبانيا صيف 2016 بعد الخروج من بطولة أوروبا، وقبلها سبق له تولي تدريب بورتو البرتغالي ورايو فاليكانو بالإضافة إلى ريال مدريد "ب" وفئات المنتخب الإسباني السنية.

وسبق للوبتيجي (51 عاماً) اللعب في صفوف ريال سوسيداد وريال مدريد ولاس بالماس وبرشلونة ورايو فاليكانو.